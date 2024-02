Több helyen beindult a biohulladék gyűjtése Miskolcon is, amelyet egy Európai Uniós szabályozás ír elő hazánknak. Az érintettek szerint az elképzelés jó, de a kivitelezéssel még akadnak gondok.

Nagy Mária az egyik társasházban él a vármegyeszékhelyen. „Az elképzelés nagyon jó, de még a gyűjtőkuka helyét nem találtuk meg, így társasházban büdösödik a hulladék” – panaszolta. Rámutatott: a társasház tárolójába szeretnék a kukát majd elhelyezni. „Azt a tájékoztatást kaptam, hogy egyelőre nincs meg a helye, hiszen a tárolónk tele van konténerrel és szelektív hulladékgyűjtő edényekkel, így még ki kell alakítani neki a helyet” – mondta.

Tudatosságra int

Egy másik lakóval is beszéltünk, aki kérte ne nevezzük meg, de elmondta, hogy tudatosságra inti a gyűjtés. A tapasztalata az, hogy egyelőre nincs kihasználva a gyűjtő. „Sokan még mindig a kommunális hulladékba gyűjtik a szemetet, így nincs kihasználva még a hulladékgyűjtő” – mondta. Arra is kitért, hogy szerinte még idő lesz mire mindenki megszokja, hogy bizonyos hulladékokat oda is elhelyezhet. „Nagyon fontos a környezettudatosság és az, hogy mindenki tegyen a bolygóért, ha már van egy ilyen és nem kell különössebben semmit tennünk csak szelektíven gyűjtenünk, akkor mindenképp érdemes rá figyelnünk”.

A guberálóktól tartanak

Egy belvárosi társasházban arra panaszkodott az egyik lakó, hogy a guberálóktól fél a legjobban.

Az elképzelés és a kivitelezés is jó, de attól tartok, ha a guberálók megtudják, hogy ételmaradék van benne, egyszerűen széttúrják majd azt

– hangsúlyozta. Azt is nyomatékosította, hogy hiába kerítették már el az eddigi kukákat is, széttúrják a guberálók. „Mindenki nagyon sajnálja az ilyen helyzetbe jutott embereket, de az sem megoldás, hogy az egész tároló úszik a szemétbe egy-egy nap után, így a bio kukánál sem várom, hogy nem fogják az egészet feltúrni” – mondta.

Már gyűjtik

Miskolcon a MireHu gondoskodik a gyűjtőedények kiosztásáról, a szolgáltató által kijelölt társasházi körzetekben.

A 120 literes kukákat és az 5 literes edényeket a társasházi képviselők veszik át a szolgáltatótól, aki gondoskodik a társasházakban való kiosztásukról. A lakosság önkéntesen gyűjtheti a konyhai zöld- és ételhulladékot a kiosztott 5 literes edényekben. A 120 literes kukák a társasházak arra kijelölt helyein lesznek kihelyezve, jellemzően a többi kuka mellett. A fentiek értelmében nem az egész városban, hanem kijelölt körzetekben indult el a gyűjtés – írta meg a boon.hu megkeresésére a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. kommunikációs osztálya.

A konyhai zöld- és élelmiszer-hulladékot gyűjtő kukában sokféle szerves hulladék elhelyezhető: például gyümölcsök és zöldségek maradékai, kávézacc, teafű (viszont a filter nem), fűszerek, tojáshéj, főtt ételmaradékok, pékáruk vagy épp feldolgozott élelmiszerek és húskészítmények is.

Fontos viszont, hogy nem szabad beledobni csontot, az élelmiszerek csomagolását, porzsákot, porszűrőt, papír zsebkendőt, pelenkát.

Ezek, illetve az ehhez hasonló anyagok ugyanis amellett, hogy nem komposztálhatóak, károsíthatják a hasznosítást végző gépeket. Tilos lesz továbbá a barna kukákba helyezni a fák ágait, leveleit, gallyakat, valamint kommunális hulladékot is. A bedobható élelmiszerek listája a mohu.hu/biohulladek oldalon is megtalálható.