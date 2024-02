Kórházi ellátásban lévő gyerekeket játékkal, nyelvtanulással és kézműves foglalkozásokkal segíti az egyetemista csapatokkal dolgozó Amigos Alapítvány, amely munkájához önkénteseket keres Miskolcon. Az érdeklődő hallgatók jelentkezését március 3-ig várják. Az alapítvány tevékenységével jelenleg Budapesten, Szegeden, Szombathelyen, Debrecenben, Pécsen, és idén tavasztól Miskolcon van jelen. Egy nagy országos baráti közösséget alkotnak, miközben együtt segítenek a gyerekeknek – írja a Miskolci Egyetem honlapja. Az alapítvány a felhívásában azt írja:”Amigóként” mindössze kéthetente, két órával beteg gyerekek napjait teheted szebbé; év közben projekteken dolgozunk, így széles tapasztalatot szerezhetsz kommunikációban, eseményszervezésben, de akár csapatok vezetésében is; közösségi eseményeken életre szóló barátokra tehetsz szert az egész országból." Aki szeretne egy közösség tagja lenni és egy jó ügy mellé is állni annak érdemes csatlakoznia – írja az egyetem.

