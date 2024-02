– A Széchenyi-egyetem olyan közeget jelentett, amely nagyban hozzájárult ahhoz, aki most vagyok. Az egyetemista kor az ember életének az a szakasza, amikor döntő, hogy milyen impulzusok érik, és én jó kezekben voltam – mondja a mesterképzésen a napokban államvizsgázott miskolci Lubinszki Zsombor.

A piaci igények szerint

A fiatal szakember már az egyetemválasztáskor fontosnak tartotta, hogy az intézménynek számos nagy céggel van kapcsolata. „Ez számomra azt jelentette, hogy az itt folyó képzés gyakorlatias és rugalmasan alkalmazkodik a piaci igényekhez, hogy naprakész tudást kapok, ami be is igazolódott az elmúlt években” – mondja. Nem titkolja, az akkor épült multifunkcionális kollégium is vonzotta, a campuson tapasztalt európai körülmények kicsit kárpótolták az otthonától való távolságért.

Zsombor a járműmérnöki alapképzés után elvégezte a gépészmérnöki mesterképzést is, s bevallása szerint mindenhol hallgatóbarát, modern felfogású oktatókkal találkozott. „Nem azt éreztem, hogy csak egy Neptun-kód vagyok a tanáraim szemében, hanem láttam, hogy aki törekszik, az személyes kapcsolatot tud kialakítani velük, ami sokat hozzátesz az egyetemi évekhez” – mondta.

Mivel az első naptól tanulni és fejlődni akart, hamar tagja lett az egyetem SZEnergy versenycsapatának, amely saját tervezésű és fejlesztésű, energiahatékony villanyautójával nemzetközi mezőnyben versenyez.

Rutint szerzett

„A csapatban eltöltött évek rengeteget adtak hozzá a tanulmányaimhoz, rutint szereztem a szerelésben, a tervezésben, belekóstolhattam a versenyzés világába, kijutottam nemzetközi versenyekre” – véli Zsombor.

Ezt osztja a sajóivánkai Fehér Viktor is, aki az egyetem saját tervezésű Formula Student versenymotorját fejlesztő SZEngine csapatához csatlakozott.

Fehér Viktor

Fotó: Fülöp András

Sűrűn találtam szembe magam valós mérnöki problémákkal, fejlődött a problémamegoldó készségem és gyakorlati tapasztalatot szereztem. Belekóstolhattam, milyen egy csapatot koordinálni, fejlődtek a vezetői képességeim. A 2022-es év ráadásul a csapat történetének legeredményesebb szezonja volt, ami remek visszacsatolás volt a munkámmal kapcsolatban” – mondja a negyedéves járműmérnök-hallgató.

Belekóstolt a motorgyártásba

Őt a Széchenyi-egyetem múltja és az Audi Hungariával való szoros kapcsolata győzte meg. Amint lehetett, jelentkezett is gyakornoki pozícióra, és immár egy éve dolgozik az Audi előszériás minőségbiztosítási részlegén, ahol az ottani mérnökök támogatása révén belelát a motorgyártás valós folyamatába. „Megszerettem a várost, el tudnám képzelni az életemet hosszú távon is itt. Szerencsére a sok kisebb-nagyobb autóipari cégnek köszönhetően itt sok a munkalehetőség, Győr a legjobb helyszín számomra mérnökként!”