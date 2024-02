Nem volt olyan rég, amikor nem kis csinnadrattával átadták a felújított avasi kilátót, és a hozzá tartozó kiegészítő részeket. Azt nem is titkolta senki - nem is nagyon lehet -, hogy még jócskán nincs rend a kilátó környékén, hiszen a torony lábánál lévő korábbi autóparkoló helyére egy impozáns fogadóépületet képzeltek el, amelynek az építése még most van folyamatban és - ha minden rendben megy - tavasszal be is fejeződik.

Munkában az avasi lépcsősoron

Fotó: Bujdos Tibor

Meg is kezdődött az építése, de azzal még alaposan elmaradtak a kivitelezők. Körülbelül fél évbe is beletelhet, mire az utolsó simításokat is elvégzik rajta.

Palóczy-emlékmű kontra Bortanya

Mint a boon.hu részletesen foglalkozott vele, az avasi kilátó projektnek nem csupán a tévétorony és közvetlen térségének rendezése a része. Lejjebb, az Avas belváros felőli aljában is komoly munkálatok folytak az ősz folyamán. Ezeknek a munkálatoknak fontos része volt az is, hogy a református műemléktemplom tőszomszédságában lévő Palóczy-emlékmű és Bortanya közötti rész is megújuljon. Lényegében itt indul el a kilátóhoz vezető útvonal, amelynek döntő része bizony lépcsősorokból áll.

Furcsán néz ki az avasi lépcsősor

Az építőknek - a projekt tartalma alapján - a Palóczy-emlékmű közvetlen környezetében a beton burkolatok és a nagyméretű lapok helyreállítását el kellett végezni. A lépcsősor korlátait tartó oszlopok felületi hibáinak kijavítása is a munkák része volt, valamint az emlékmű körüli kockaköves területet és a Dr. Győri Nagy Lajos lépcsősor homokköves részeit kellett rekonstruálni. Ez nem sikerült valami fényesen.

Gödrök, kátyúk

Már korábbi cikkeinkben is szóvá tettük, hogy valami félreértés féle uralkodhatott el a kivitelezésben, vagy voltaképpen nem is sikerült befejezni a munkát, mert hibás, csorba lépcsőfokok, bokatörő kátyúk maradtak az útvonalon, sőt egyszerű szalaggal sebtében elkerített árok is akad a lépcsősor környékén.