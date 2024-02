Földrajz, történelem, informatika és disputa, akár angolul is – ezeken a versenyeken indult általában a végzős diák.

„Az iskolában támogatják a megmérettetéseimet, főleg Nyíri Zoltán tanár úr, aki földrajz és történelem tantárgyból is felkészített – mesélte hálásan Kaposvári Péter Gergő. – Hetedikben jöttem ebbe az intézménybe, és akkor kezdtem a versenyzést is. A Mathias Corvinus Collegiumban (MCC) pedig az általános iskolai programban vettem részt. Továbbtanulni a földrajzzal és az informatikával szeretnék, hiszen ezek a fő érdeklődési területeim. Tetszik a Miskolci Egyetem vagy még az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE). Először a geográfia alapszakot szeretném elvégezni, majd geoinformatikus szeretnék lenni mester szakon, hiszen érdekelnek a térképek."

A covid-időszak alatt

Grafikai szoftverekkel tervezi a térképeket, hiszen ezeket tanulta meg kezelni tanulmányai során.

„Persze kézzel is nagyon szeretek rajzolni. Még 2020 előtt láttam a közösségi médiában, hogy több, térképekkel foglalkozó oldal is van. Mivel a járvány ideje alatt nem lehetett menni sehova sem a digitális oktatás után, akkor űztem el az unalmamat úgy, hogy egy oldalt készítettem saját térképeimnek. Szerintem a földrajzot és a történelmet ezekkel lehet legjobban szemléltetni. A weboldalt folyamatosan fejlesztgettem, majd beindítottam egy webshopot, ahonnan egyetemisták vásároltak tanulmányaik miatt, mások pedig pusztán érdeklődésből rendeltek történelmi térképeket, amik például olyan helyzeteket ábrázolnak, mint Magyarország három részre szakadása, illetve nagyon érdekesek még a "mi lenne, ha" térképek. Nyáron teljes kapacitással működött a webshop, most azonban kénytelen vagyok szüneteltetni a tanulás miatt" – magyarázta Kaposvári Péter Gergő, aki az ukrajnai háború eseményeit is végigkövette térképeken.