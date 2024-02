A S.E.G.A. adományból a szervezet szigetelőanyagot vásárolt, melyből a Forgács utcai nappali intézményük és lakóotthonuk, valamint a Váltó utcai napközi padlásszigetelését oldják meg. Mindez összesen több mint 130 fogyatékossággal élő embert érint. A cég évek óta segíti a régió több szervezetét és intézményét, most a lakóotthonok komfortosabbá tételéhez járul hozzá, minderről sajtótájékoztatón számolt be a cég és az alapítvány pénteken délelőtt.

Takarékoskodnak

A Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. évek óta elkötelezetten támogatja a régiót, és az ott élő embereket. Hisznek abban, hogy akkor felelős munkáltatók, ha munkavállalóikat, családjaikat, és ezen felül azt a térséget is támogatják, ahol élnek és dolgoznak. Üzletáguk 20 éve alakult Miskolcon, de 5 éve már önálló vállalatként működik, a SEG Automotive globális autóipar beszállító magyar telephelyeként és legnagyobb európai gyáraként. A régió egyik legnagyobb munkáltatójaként kiemelkedő fontosnak tarják a vármegye fejlesztését. Számos alapítványt, szervezetet, intézményt támogattak az elmúlt években akár pénzbeli hozzájárulással, akár önkéntes munkával. Nem tudnak félre nézni, ha a szegénység elleni küzdelemről, elesettekről, betegekről, sérültekről, szociálisan hátrányos emberekről vagy gyermekekről van szó. Így kiemelten támogatják az egészségügyet , a szegénység elleni küzdelmet adománygyűjtéssel és osztással, de kollégáik végeztek már önkéntes munkát óvodában, iskolában is, illetve adományoztak már laptopokat oktatási intézményeknek is. A fogyatékkal élő, illetve mozgáskorlátozott emberek szintén egy olyan társadalmi csoport, akiknek szívesen támogatják életkörülményeik javítását. Megtették ezt már a nagybarcai gyermekotthon esetében, ahol ablakcserét támogattak, hogy a speciális igényű gyermekek életkörülményei jobbak legyenek – mondta el a pénteki átadáson Dr. Dobos Péter gyárigazgató.