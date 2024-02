Közeleg az egyetemi jelentkezések határideje, amelynek apropóján a profession.hu idén is elkészítette trendriportját, ezzel segítve a tanulókat a döntésben. Az elemzésből kiderült, hogy jelenleg melyik egyetem diplomásai kérik el a legmagasabb fizetést átlagosan, és mely intézmények diplomáira van a legnagyobb igény a munkaerőpiacon.

Helyben is megszerezhető ismeretek

A vizsgálat alapján a szakportál diplomás felhasználói legnagyobb arányban a Debreceni Egyetemről, az Eötvös Loránd Tudományegyetemről, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről és a Szegedi Tudományegyetemről kerültek ki. A diplomát igénylő területek közül leginkább a cégvezetés és menedzsment, a jog, jogi tanácsadás és a marketing, média, PR volt a leginkább keresett terület az elmúlt egy évben a munkavállalók részéről.

Munkáltatói oldalról pedig leginkább a fogorvos, az orvos, szakorvos, a minőségbiztosítási mérnök, a tanító, tanár, pedagógus, majd a mérnök vezető kategóriákban van szükség diplomás szakemberekre – az elemzés szerint. Polonkainé Valcsev Ivanov Éva, az Active HR Consulting Bt. ügyvezető-tulajdonosa a felméréssel kapcsolatban lapunknak elmondta: a legjobb tanács a jelentkezésüket most beadók számára, hogy azt válasszák, amit tanulni szeretnének. Lokálpatriótaként a Miskolci Egyetemet tudja javasolni, hiszen az egészségügytől a zenéig, a mérnöki, jogi, közgazdasági ismeretekig sok mindent meg lehet helyben is találni.

– Hogy őszinte legyek, semmiféle hozzáadott értéke nincs annak, hogy Budapesten tanulta valaki a közgazdaságtant, vagy Miskolcon. Hacsak nem olyan nemzetközi karriert szeretne valaki befutni, ahol relevanciája van annak, ha a Corvinus Egyetemen végez. Nemcsak a továbbtanulásnál van jelentősége, ha helyben marad a fiatal, hanem később a munkavállalásnál is. Véleményem szerint a legjobb döntést akkor hozza meg, ha a karrier építésénél a családot helyezi előtérbe. Hiszen itt a régióban is lehet olyan állásokat találni, ahol megtalálják a számításaikat. A kutatásokból az derül ki, hogy ma már nem elvárás a diploma az állások egy jelentős részében. Tavaly még az álláshirdetések 34 százalékában volt kikötés, az idén már csak 26 százalékában találkozunk vele. A multinacionális cégeknél inkább elvárás a diploma, de jobban igénylik, hogy aktív nyelvismerettel rendelkezzen a jelentkező – tette hozzá a szakember.

– Az aktív, diplomás álláskeresők átlagos bérigénye a portálon megadott információk alapján jelenleg havi nettó 402 ezer 200 forint. A profession.hu 2023 őszén megjelent HR-körkép kiadványa arra mutatott rá, hogy a tavalyi évben a magyarországi munkáltatók 72 százaléka eszközölt béremelést, átlagosan 14 százalékot. A cégek toborzási eszköztárában a bér továbbra is kiemelt szerepet kap, a munkavállalók körében ugyanis is vezető motivációs tényezőről beszélünk – mondta Tüzes Imre, a profession.hu üzletfejlesztési igazgatója. – Az elhelyezkedésnél sokkal fontosabb HR-szempontból az, hogy „on the job training” formában, tehát a munkában, éles helyzetben szerezzék meg azokat az ismereteket, amiket a pozíció megkövetel. Sokkal fontosabb, hogy valakinek jó személyisége legyen. Egy proaktív, mosolygós, optimista szemléletű, attitűdű ember legyen, mert ezeket keresik a munkavállalók, és minden egyéb más ismeret, képesség megtanulható a munkahelyen. Személyiségeket keresünk most már a munkaerőpiacon, és nem azt nézzük, kinek milyen végzettsége van – foglalta össze Polonkainé Valcsev Ivanov Éva.