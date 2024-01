Még tavaly írt levelet Veres Pál polgármesternek Hegedűs Andrea DK-s országgyűlési képviselő, aki Miskolcon a DK és LMP polgármesterjelöltje is. (A dokumentumot most hozta nyilvánosságra a DK – a szerk.). A Gyurcsány-párti politikus levelében felszólítja a polgármestert a korrupciógyanút felvető – ahogy ő fogalmaz - pénzszórások leállítására, ne vásároljon túlárazott telkeket, ingatlanokat, ezeket a forrásokat fordítsa a közlekedési beruházások transzparens finanszírozására.

1 milliárd forint sorsa

„A Miskolc Holdig Zrt. vezetése – kikerülve a nyilvánosságot – 1 milliárd forint értékben kíván földet vásárolni, amikor a város költségvetése romokban hever” – írja. Kiemelte: a tervezett adásvétel több sebből vérzik, majd részletezi is ezeket (lásd. keretes írásunkban).

Hegedűs Andrea szerint nagyértékű ingatlanokat szeretne a jövőben eladni az önkormányzat, ezért követeli a közgyűlés bevonását az adás-vételek elbírálásába. A DK-s politikus „eltitkolt” iratokról is ír, amelyeknek a közzétételét is követeli Veres Páltól. Továbbá haladéktalanul tegye közzé Miskolc MJV honlapján a Diósgyőri vár és az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő közpénzből megvalósuló projektjeinek – egyebek mellett - teljes költségvetését, szerződését, az összes kifizetést a jogcímek megnevezésével. Végezetül Hegedűs Andrea a 2019-től kezdődő rendezvények szerződéseit és összegeit is kéri a városvezetőtől.

Az ügy azért pikáns, mert a DK annak a Velünk a Város frakciónak a tagja, amelynek tagjaként közös koalícióban irányítják a megyeszékhelyet, így képviselőik ismerhetik a terveket, a ciklus összes anyagi mozgását.

Veres Pál nem foglalkozik vele

A levélben foglaltakkal kapcsolatban megkerestük a városháza sajtóosztályát, akik azt írták, Hegedűs Andrea levelét Veres Pál 2023. november 27-én magán e-mail címére kapta meg, így az nem minősül hivatalos megkeresésnek. „A polgármester a levél tartalmával nem kívánt és nem kíván érdemben foglalkozni, mivel annak minden sora alapvető tájékozatlanságról tesz tanúbizonyságot, elárulva, hogy annak írója nem ismeri, vagy nem hajlandó tudomásul venni sem az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi környezetet, sem pedig a gazdasági realitásokat” – hangsúlyozták.

Becsületsértőnek tartják

Arról is írtak, hogy szerintük a levélben megfogalmazott állítások alkalmasak mind a Miskolc Holding Zrt., mind pedig az önkormányzat és Veres Pál polgármester jó hírnevének megsértésére. „A levél azt állítja, hogy a Miskolc Holding Zrt. korrupciógyanús ügyleteket kíván kötni. Állítja továbbá azt is, hogy az önkormányzat irreálisan alacsony áron kíván stratégiai ingatlanokat értékesíteni, ezzel összefüggésben követeli, hogy minden ilyen eladásról a közgyűlés dönthessen, ezzel azt a látszatot kelti, hogy ez jelenleg nem így történik. Az állítás nyilvánvalóan valótlan, tekintve, hogy mind a központi jogszabályok, mind pedig az önkormányzat saját rendelete szerint a stratégiai ingatlanok értékesítéséről (azok értékére tekintettel) minden esetben a közgyűlés dönt” – részletezik. Aláhúzták: még a legkisebb értékű ingatlan értékesítése is nyílt versenyeztetési eljárást követően történik a legkedvezőbb ajánlat alapján.

Hozzáférhető adatok

A városháza rámutatott: mindezek mellett a képviselő olyan információk, tartalmak közzétételét „követeli”, amelyek az önkormányzat honlapján bárki számára elérhetőek, ennek ellenére közérdekű adatkérés keretében a kért információk zömét egyedi kérelemre az önkormányzat már kiadta a képviselő asszony párttársainak is. „A levél ennek ellenére azt sugallja az olvasó számára, hogy az önkormányzat törvényben előírt közzétételi kötelezettségének nem tesz eleget” – írták. Hangsúlyozták: a jóhírnév megsértése mellett a levélben foglalt állítások súrolhatják a becsületsértés és rágalmazás büntető jogi kategóriáit is. „Veres Pál a fentiek ismeretében azonban eltekint a jogi lépésektől, mivel a levél elsősorban öncélú, politikai hisztiként értékelhető” -

Meghökkent a DK-s politikus

A boon.hu megkereste Hegedűs Andreát is a levelével kapcsolatban és megkérdeztük, mi a véleménye arról, hogy becsületsértőnek tartja a városháza azt. A politikus azt írta: „meghökkentő”, hogy becsületsértőnek tartja a városháza a levelet. „Veres Pál közszereplő és a választók felé el kell számolnia a levélben megfogalmazott kérdésekre” – hangsúlyozta.