Az agglomerációban ingázik

A miskolci származású Komporday Dávid másfél éve azért választott elektromos autót, mert attól félt, gond lesz a benzinellátottsággal.

„Ma már Budapest környékén élek családommal, és a fővárosba jártam be dolgozni. Véleményem szerint ez az autó tökéletesen megfelel az ingázásra az agglomerációban. Háromszor tudok járni vele, mielőtt egy éjszakán át tölteném otthon. Kétszáz kilométert képes elmenni egyetlen töltéssel. Volt már példa arra, hogy rászorultam, máshol dugjam töltőre, szerencsém volt, hogy előtte már ismerkedtem az alkalmazással, ami megmutatja, hol van erre lehetőségem. Budapesten egyébként nagyon sok helyen, Szentendrén csak egyről tudok, ahol korábban ingyenes volt az első 5-10 perc, de az is elég, hogy hazajussak. (Szeptemberben jelentek meg a hírek, hogy már nem ingyenes egyetlen miskolci áruháznál sem.) Egyetlen hátulütője, hogy hosszabb távra még nem merném elvinni, mert ha ott nem találunk töltőt, akkor ott ragadunk, ezért van egy benzines autónk is” – sorolta tapasztalatait a családfő, aki elmondta azt is, nekik még engedték, hogy becsatlakozzanak az áramszolgáltató rendszerébe napelemekkel, így ők vissza szoktak kapni pénzt, mert többletáramot termelnek, még az elektromos autó töltése mellett is.