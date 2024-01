A mínuszok beálltával elrendelik a Vörös kódot. Ez azt jelenti hogy az intézmények kötelesek beengedni a melegre a hajléktalan, vagy bajba jutott embereket. Miskolcon a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete működteti a legnagyobb hajléktalanellátó rendszert. Vezetőjük, Duberné Dunaveczki Éva azt vallja, senki sem fagyhat meg az utcán. (Szerencsére Miskolcon nem is fagytak meg évek óta.) Pótágyakat tesznek akár a folyosókra is, ha szükséges. Segítik a hajléktalanszállón élőket abban, hogy vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba. A szálló vezetőjét B.Tóth Erika kérdezte.

Még több podcast a boon.hu oldalán itt!