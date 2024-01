Tavaly ilyentájban lincshangulat alakult ki a miskolci Zsarnai piac átalakítása miatt, mára azonban valamelyest lenyugodtak a kedélyek, de most is vannak olyanok, akik szerint a helyzet egyre rosszabb. Előző év januárjában jelentették be, hogy a piac elosztása megváltozik és a helypénz is drágul, aminek több kereskedő nem örült akkor.