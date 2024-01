Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki hétfőn köd miatt: tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható.

A Dunától keletre eső területeken tartósabban sűrű (zúzmarás) ködös területek is előfordulnak, amelyekből néhol szemcsés hó is hullhat. Várhatóan a délelőtti óráktól több helyen javulni kezdenek a látási viszonyok, de tartósabban ködös területek később is előfordulhatnak.

Az éjféli órák környékén csapadékzóna érkezése valószínű, amelyből az északnyugati területeken már ónos eső is kialakulhat - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.

