Ahogy beszámoltunk róla, hétfőn Miskolcon járt Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Sajtótájékoztatóján kiemelte, az országjáró körútjának a lényege az, hogy a területigazgatás szereplőitől pontos képet kapjon a fejleményekről és az előttük álló aktuális feladatokról. A miniszter külön beszélt a Veres Pál polgármesterrel történt megbeszéléséről is. Most a polgármester is reagált az egyeztetésre, portálunknak a következő közleményt juttatta el:

„Az önkormányzatiság helyzetéről és jövőjéről, a miskolci fejlesztésekről, az aktuális feladatainkról és nehézségeinkről, illetve a várossal kapcsolatos terveinkről és víziónkról is egyeztettünk hétfőn Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel. Azért éppen ezekről a témákról, mert felelős polgármesterként ezeket kulcsfontosságúnak tartom Miskolc és a térség jövője szempontjából. Találkozónk végén miniszter úr egy meglepő kéréssel fordult hozzám, arra kért, hogy a Miskolci Egyetem kuratóriumának tagjaként, és mint az ellenzéki pártok által támogatott független polgármester, segítsek az európai uniós fórumokon elérni, hogy az Erasmus és a Horizont Európa oktatási, mobilitási és kutatási program újra hozzáférhetővé váljék a magyarországi, alapítványi egyetemek hallgatói és kutatói számára is.

Számomra városvezetőként és pedagógusként egyaránt kiemelt fontossággal bír a köznevelés és a felsőoktatás ügye, ez így volt eddig, így van most, és így lesz a jövőben is, a Miskolci Egyetem kuratóriumának tagjaként pedig eddig is az volt a célom, hogy a kampuszon a hallgatók a legmagasabb szintű oktatásban részesülhessenek, az oktatók pedig a lehető legjobb körülmények között és lehetőségek mellett végezhessék munkájukat. Ezért is értettem egyet Navracsics Tiborral abban, hogy a diákok oktatása és a kutatók, pedagógusok munkája nem lehet politikai alkuk tárgya.

Mivel pedagógusként és polgármesterként egyaránt elkötelezett vagyok az oktatás ügye mellett, megígértem miniszter úrnak, hogy lehetőségeimnek megfelelően mindent meg fogok tenni – ahogyan tettem azt eddig is – annak érdekében, hogy nemcsak a Miskolci Egyetem, hanem minden magyar felsőoktatási intézmény, és természetesen minden magyar diák, oktató és kutató számára újra elérhetőek legyenek ezek a források és lehetőségek. Ez ugyanis mindannyiunk közös érdeke.

A találkozónkon elhangzottak alapján hiszek abban, hogy Miniszter úr is komolyan gondolja mindazt, amit a települések önrendelkezésének fontosságáról, erősítéséről, a nagyvárosi polgármesterekkel való pártatlan párbeszédről és közös gondolkodásról, illetve a fejlesztéseink segítéséről mondott. Ha Miskolcról van szó, ha az önkormányzatiság erősítéséről, vagy az oktatásról van szó - rám számíthatnak!”