Elmúltak az ünnepek: elkezdték bontani a miskolci Erzsébet téren kialakított jégpályát. December elején az advent időszakában építették és kezdett üzemelni, naponta sokan köröztek a pályán a karácsonyi díszek fokozta hangulatban. Már akkor is úgy volt, hogy a jégpálya január 6-ig, azaz vízkeresztig üzemel. Ez így is lett, a teret hamarosan visszaadják az arra sétálóknak, pihenőknek, majd később bizonyára a termelői vásár is eredeti helyére költözhet vissza minden hónap harmadik vasárnapján.