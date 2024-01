A Veganuár kihívás arra ösztönzi az embereket, hogy legyenek vegánok egy hónapra, vagyis mondjanak le az állati eredetű fehérjeforrásról, a húsról. Ehhez a különböző weboldalak már segítő támogatást is nyújtanak mintaétrenddel, napi útmutatókkal, filmekkel, konyhatippekkel és receptekkel is, és különböző üzenetekkel biztosítják, hogy a résztvevők ne veszítsék el a fókuszt. Az éttermek, különösen azok, akik ebédkiszállítással is foglalkoznak, már direkt ilyen menüt állítanak össze erre az időszakra. A cél nem csupán az, hogy növényalapú táplálkozásra álljanak át, hanem az is, hogy kiiktassák a nem vegán ruhák, kozmetikumok és egyéb tárgyak vásárlását. A kihívás 2014-ben kezdődött, és azóta 209 országból több mint 580 ezer résztvevője van a kezdeményezésnek.

A teljesítők sokféle okból indokolják részvételüket, azt állítják jelentősen javulhat egészségügyi állapotuk, sokkal kisebb az egyéni ökológiai lábnyomuk és jelentősen olcsóbbak a zöldségek, gyümölcsök. (Ami manapság már nem állja meg a helyét.)

Dr. Poncsák Csaba miskolci háziorvos szerint, lehet egészségügyi szempontból előnyös hatása is ennek a diétának, hiszen az ünnepek alatt nagyon megterheltük a gyomrunkat a jobbnál jobb falatokkal. „A szervezetnek ez az úgynevezett böjtölés előnyös is lehet. A baj akkor van, ha abszolút megvonjuk a szervezetünktől a húst. Vashiányos állapot alakulhat ki, gyengeséggel, hajhullással, csökken a terhelhetőség és a fehérjebevitel, valamint az immunrendszer is legyengülhet” - mondta. Dr. Poncsák Csaba szerint azonban minden szervezet máshogy reagál, ha megvonjuk a húst. Van, akire jótékony hatása van, de olyan is van, aki egyszerűen nem tudja nélkülözni táplálkozásából. Lemondani a húsról általában a nők könnyebben mondanak le, mint a férfiak, tudtuk meg.