Már korábban is tervezték

A kiírás szerint a készítendő tanulmánynak a maga komplexitásában kell vizsgálnia a területet. Hangsúlyos része az építési koncepció, amelynek része az ipari hasznosítás, de emellett az ipari parkot és a várost egyaránt szolgáló funkciókat is kell tartalmaznia, például rekreációs és kulturális funkciót, közlekedési és tömegközlekedési lehetőségeket. A kiírók elvárása egy olyan elemzés is, melynek keretében hasonló iparterületek revitalizációjának ipartörténetre is kiterjedő vizsgálatát kell elvégezni.

A vasgyár területének fejlesztése kapcsán többször írt portálunk a közelmúltban. Például arról is, hogy egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére korábban már nyert az egyetem alapítványa 265 millió forint többletforrást, ám az nem készült el. A miskolci városháza sajtóosztálya vonatkozó kérdésünkre akkor így válaszolt: „A tanulmány elkészítése tudomásunk szerint az előkészítő munkákat leszámítva technikai problémák miatt nem indult el. Úgy tudjuk, hogy múlt év végén ezek elhárultak, így idén elindulhat a tanulmány elkészítése, de egyelőre az új határidőkről nincs tudomásunk”.

Most úgy tűnik, megjelent egy közbeszerzés a tanulmány elkészítésére.