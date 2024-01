2024. január 20-ig marad érvényben a kedvezményes lakossági bérlet, amely lakcímhez váltható, illetve az intézményi bérlet, amely a bölcsődékhez, óvodákhoz, általános- vagy középiskolákhoz legközelebb eső parkolókban használható.

A parkolóbérletek már online felületen – gyorsabban és könnyebben – is megválthatók a Miskolci Városgazda oldalán. Természetesen lehetőség van továbbra is személyesen beszerezni a parkolóbérleteket a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. parkolási ügyfélszolgálatán is (Széchenyi I. utca 20., a Miskolci Nemzeti Színházzal szemben).