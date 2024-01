Elkészült a Tokaj-Hegyalja Egyetem Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziumának energetikai fejlesztése. A beruházás részeként korszerűsítették a fűtési rendszert, kicserélték a nyílászárókat, megtörtént az épület szigetelése és akadálymentesítése, valamint napelemes rendszert telepítettek, aminek köszönhetően az intézmény jelentős energiamegtakarítást ért el, csökkentve a rezsiköltségeket.

„A Tokaj-Hegyalja Egyetem számára is egy nagy segítség ez az energetikai megújítás. Ennek köszönhetően azokat a pénzügyi forrásokat, amelyekre szükség volt az iskola működéséhez eddig, most már tanulóink még hatékonyabb képzésére, fejlesztésére, tanulmányi utak megvalósítására is fordíthatjuk majd a jövőben.” – mondta el Kecskés János a szakgimnázium igazgatója.

A szakgimnázium mellett már több energetikai fejlesztés is megvalósult Tokajban. Az általános iskolában, az öregek otthonában és az óvodában is egyaránt.

„Ez egy nagyon nagy dolog a város életében.”- emelte ki beszédében Posta György Tokaj polgármestere. „Ezek a beruházások is azt bizonyítják, hogy a fejlődés szakaszában van a település. Ezek a projektek azt a cél próbálják megvalósítani, hogy Tokaj és környéke a harmadik leglátogatottabb turisztikai célpont lehessen az országban.” – tette hozzá.

A kulcsot jelentik

„Ez az intézmény a bázisa az idegenforgalmi létesítményeknek éttermeknek, szálláshelyeknek Tokajban és környékén. A duális képzés átalakításnak is az volt a célja, hogy ezt még szorosabbra tudjuk fűzni. Akik itt tanulnak, oktatnak a kulcsot jelentik a vidék számára. Ahhoz, hogy a térség szépségeit be tudjuk mutatni, olyan fiatalokra van szükség, akik a jövőt itt képzelik el, az ide érkező vendégeket megfelelő tudás mellett fogadják, látják el.” – mondta el dr. Koncz Zsófia Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, a térség országgyűlési képviselője.

Az energetikai fejlesztés közel 400 millió forintból valósulhatott meg.