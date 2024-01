A Sárospataki Református Teológiai Akadémia, amely február elsejétől Sárospataki Református Hittudományi Egyetemként működik tovább hat hitéleti képzése mellett egy nem hitéleti képzésre, a szociális munka alapképzési szakra is várja a felvételizőket – közölte lapunkkal dr. Rácsok Gabriella, az intézmény oktatási rektorhelyettese. Hozzátette: a képzés állami ösztöndíjas keretszáma 27 fő, amit duális formában is el lehet végezni. A hitéleti képzések között egy osztatlan mesterképzés indul: teológia szak lelkész szakiránnyal; két levelező mesterképzési szak: teológia és egyházi/felkezeti közösségszervezés; három hitéleti alapképzési: katekéta - lelkipásztori munkatárs, egyházi/felekezeti közösségszervező, diakónia vagyis keresztyén szociális munka. A felvételi folyamat részletei megtalálhatóak az intézmény honlapján, vagyis az srta.hu-n – közölte a rektorhelyettes. Beszélt arról is, hogy a szállást igénylő diákoknak teljesen felújított internátusokban, újszerű kollégiumi szobákban tudnak férőhelyet biztosítani. Emellett számos ösztöndíj lehetőség van, valamint a hallgatók többféle Erasmus programban is részt vehetnek.