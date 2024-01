Minden szempontból sikeres esztendőt zárt Aggtelek. A turisták nagy számban visszatértek a faluba, az önkormányzat anyagi helyzetét stabilizálták, több fejlesztést is terveznek, valamint a közösségi programokat is megtartották. Az első számú és legfontosabb bevételi forrás továbbra is a turizmusból érkezik, 2024 nyarától pedig ebből a szempontból is új szintre lépnek majd.

Komoly tervek

A 2023-as évben megkezdődött a Cseppkő Hotel felújítása, amely az átadás után új szintre emeli majd a vendéglátást - fogalmazott immáron a jövővel kapcsolatban Rőczei Patrik, Aggtelek polgármestere. - Óriási szükség van rá, hiszen jelenleg hónapokkal előre valamennyi szálláshelyünk foglalt. Boldog vagyok, hogy a befektető komoly tervekkel érkezett hozzánk, a kivitelezés pedig nagyszerűen halad. A jelenlegi állapotokat nézve, tarthatónak tűnik a jövő májusi átadás. Az önkormányzat számára is nagyon fontos ez a fejlesztés, mert minden egyes eltöltött vendégéjszaka után 300 forint idegenforgalmi adó érkezik hozzánk, emellett pedig 15-20 fő számára állást is biztosít majd a négy csillagosra tervezett szálló.

Ötezres ajándék

A kis határmenti falu költségvetését egész biztos, hogy tovább stabilizálja majd a jövő évtől érkező bevétel, de ebből a szempontból már idén is rendben voltak a dolgok. A régmúlt terheit az önkormányzat egyenesbe hozta, sőt a lakosság számára fejenként ötezer forintos év végi ajándékot is tudtak nyújtani, ami valamelyest megkönnyítette valamennyire az ünnepi készülődést.

Remek programok

Az elmúlt időszak bezártságát szerencsére mögöttünk hagytuk. Jól sikerültek a rendezvényeink is, amelyekre hatalmas igény volt - folytatta Rőczei Patrik. - A szalonna sütős parti új program volt, amihez figyelemfelhívást és jó tanácsokat is kaptam. Tavasszal folytatjuk, jön majd a második felvonás. A Covid idején elmaradt a Som-ünnep és a Szépkorúak estéje, amit 2023-ban komoly érdeklődés mellett tarthattunk meg. Természetesen az infrastrukturális beruházások terén is vannak terveink. A Magyar Falu Program keretében szeretnénk pályázni és sikeres elbírálás esetén a lenti játszóterünket felújítani. Ez ugyanis rendkívül rossz állapotban van. Emellett figyeljük a kiírásokat, mert szeretnénk az adódó lehetőségeket megragadni. Ugyanakkor az is fontos, hogy az intézményrendszerünk továbbra is stabil maradjon. Megőrizzük az iskolát, az óvodát valamint a védőnői szolgálatot. Igyekszünk minden szempontból figyelni a lakossági igényeket, és a lehetőségeink figyelembevételével ezeket megoldani.