Komlex tokaji tervezés

Adén 950 éves településen történelmi léptékű turisztikai fejlesztés indul annak érdekében, hogy a Tokajba látogató vendégek a világörökségi rangnak megfelelő környezetben tölthessék szabadidejüket. A fejlesztésnek köszönhetően a főtér és a főutca egy hosszabb szakasza újulhat meg a következő években.

Új parkokat alakítanak ki, kávézók és éttermek nyílnak majd, amik ismét élettel töltik meg a belvárost. Mindezek mellett renoválják Tokaj számos ikonikus épületét is, így többek között a műemléki városházát, a járási hivatalt, valamint a Zákó-házat is. Új életre kel a valamikori Arany Sas szálló évtizedek óta üresen álló épülete is. Rehabilitációját követően rendezvényházként funkcionál majd.