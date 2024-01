A tópartok, vizek környéke most csendes. Nyáron horgászok népesítik be a nagy fogás reményében. Télen eddig az volt a közhiedelem, hogy vermelnek a pontyok – most azt mondja a szakember, hogy nem vermelnek, csak egy csomóba verődnek, és nagyon keveset esznek. Vagyis a horgász hiába lógatja a csaliját, nem kapnak rá a halak, mármint a pontyok.

Erről és a léken való horgászatról is beszél B. Tóth Erika podcastjában Jakó László szakértő.

