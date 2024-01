Talán sokak számára meglepő, de igaz: nemcsak nyáron, hanem ilyenkor, télen is nagy a forgalom a Diósgyőri várban. A minap többek között egy kínai csoport kereste fel – olvastuk az Észak-Magyarország 2004. január 12-i számában. Mindennap két idegenvezető kalauzolja a betérőket, akik többnyire családostól, vagy csoportban érkeznek. Messziről és közelebbről egyaránt. A téli vár vonzerejét mutatja a – természetesen idegen nyelven is beszélő – két idegenvezető folyamatos jelenléte, „szereplése”. Vannak „notórius” várjáró miskolciak is, nekik természetesen nem kell bemutatni a látnivalókat, jól ismerik azokat, pontosan tudják, milyen változások voltak ott az elmúlt években. A változások egyik jelzője lehet az óriási. Alig három-négy éve még arról cikkeztünk, hogy számos helyen életveszélyesek a vár falai, hogy azonnal hozzá kell kezdeni a százmillió forintos nagyságrendű felújításokhoz. A nagyívű várrekonstrukció megindult – emlékezett meg róla húsz évvel ezelőtt az írás.