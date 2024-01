Hat év után ismét jégbort készítenek a Pajzos-Megyer Rt.-nél - találtuk a hírt az Észak-Magyarország 2004. január 14-i számában. A lap arról írt: január közepén ritkán szoktak szüretelni. Akkor sem feledékenységből. Most is oka van, hogy két hektárról gyűjtötték be a jégbor alapanyagát.

Szabó Hajnalkát, a Pajzos Rt. ügyvezetőjét idézték: "Az elmúlt évben sikertelen próbálkozásaink voltak, hiszen nagyon sok feltételnek kell egyszerre teljesülnie, hogy igazi jégbort készíthessünk. Utoljára ’98-ban volt sikeres szüretünk, akkor 400 liter jégbort gyártottunk."

Az idei szüretet mínusz hét fokban kezdték meg reggel hatkor. A tapasztalatok szerint ez a hőmérséklet az ideális. A szőlő fagyottsága miatt a préselésnél rendkívül koncentrált mustot kapnak, hiszen a szemekben lévő fagyott állapotú víz nagy része visszamarad a présben. Persze ehhez az is szükséges, hogy egy kíméletes, hosszú préseléssel kezeljék a szőlőt. A mustot gyors erjesztéssel 15-18 fokon érlelik borrá. Áprilisban palackozzák és a tervek szerint nyár közepén, legkésőbb augusztusban dobják piacra - vázolta az eljárást a cikk.