Nagy örömmel tölt el minket, hogy 2023-ban - 3 év után - végre újra zakatolhatott a Diósgyőri Mikulsávonat és kinyithatta kapuit a Lillafüredi Mesebirodalom. Bízunk benne, hogy a fáradhatatlan munkával és hatalmas szeretettel teli készülődésünk eredménye számotokra is életre szóló élményt jelentett, és sikerült egy kis csodát csempésznünk a szürke hétköznapokba. A Mesebirodalom megújulása idén is folytatódik, reméljük, ezt örömmel fogadjátok majd. Találkozzunk 2024-ben, addig is sikerekben, egészségben, örömökben gazdag új évet kívánunk!