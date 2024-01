A Széchenyi Pihenőkártya, röviden SZÉP-kártya egy béren kívüli juttatás, melynek eredeti célja a hazai turizmus fellendítése. Augusztustól azonban nemcsak turisztikai célokra (szállás, vagy melegétkezés – a szerk.) lehetett felhasználni, hanem hideg élelmiszerre is. Január 1-től azonban újra csak az „eredeti” célokra használható fel ez a cafeteria forma.

A pihenést szolgálja

„Végre a SZÉP-kártya visszakerült oda, amire megalkották” – mondta a Boon.hu-nak Bágyi Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Osztály elnökségi tagja. Arra is rámutatott: a SZÉP-kártya elsődleges célja az, hogy a munkavállalók regenerálódni tudjanak.

„Nagyon örülünk ennek, hiszen a munkáltatónak is fontos szempont, hogy a munkavállalója megfelelő keretek között tudjon pihenni” – hangsúlyozta.

Érdemes kihasználni

Arra is kitért, hogy turisták számára a január és február nagyon kedvező, hiszen sokan a karácsonyi és szilveszteri fáradalmakat ilyenkor kívánják kipihenni.

Magyarországi szálláshelyeken beváltott Szép-kártyák értéke

„Természetesen ehhez a szállásadók is igazodnak, és ilyenkor különböző kedvezményekkel igyekeznek minél több vendéget fogadni” – húzta alá.

Bágyi Péter a turisztikai szektor jövőjéről is beszélt a Boon.hu-nak. „A bizonytalanság tapintható az egész ágazatban, hiszen az energiaárak megnövekedtek, és az élelmiszerárak is igencsak magasak, így csak abban tudunk bízni, hogy mivel mindenkinek szüksége van a pihenésre, így mindenképp élni fog a SZÉP-kártya adta lehetőségekkel, és így a szállásadóknak is lesz forgalma” – ismertette.