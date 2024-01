Ezen a héten erősebb fagyok érkeztek hazánkba, a minimumok az elmúlt két éjszaka -10 Celsius fok körül alakultak. A hidegre tartósabban is szükség lenne ahhoz, hogy a kórokozók és kártevők számottevően megtizedelődjenek. A nagy felbontású műholdképek szerint még mindig jócskán vannak belvizes területek az országban. A folytatásban kicsit enyhül a hideg, de a jövő hét közepéig kitart, majd a jövő hét közepén csapadékkal jelentős felmelegedésre van kilátás – írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Nagyon kell az a fagy

A megyében három körzetben található jelentősebb belvizes terület az összesen 4600 hektárból 2600 vetett terület – mondta el Taskó József a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke. Sajnos erről a területről le lehet mondani – tette hozzá. Egyébként a megyében sok helyen működnek a belvízvédelmi szivattyúk. A mezőgazdasági munkák közül a fagyott talajon van ahol még aratják a kukoricát és szántást is bepótolják ahol elmaradtak vele – tudtuk meg.

Az országban főleg az Alföldön és a Kisalföldön vannak belvízfoltok, többfelé már több, mint egy hónapja. A tartós vízborítást pedig nem szeretik az őszi vetések, +4, +5 Celsius fok alatt tovább bírják, de e fölött csak maximum három hétig. Hideg idő pedig csak ettől a héttől van, előtte a tűréshatárt meghaladta a hőmérséklet. Az elmúlt néhány napon éjszakánként kialakult erősebb fagyokra tartósabban is szükség lenne ahhoz, hogy a kártevők és kórokozók számottevően megtizedelődjenek, mert a tél eddig eltelt részében ez nem történt meg.

Egyébként azok az őszi vetések, ahol nem volt tartós belvíz, viszonylag jó állapotban vannak, csak hiányzik a tartós hideg és a hó is. A folytatásban a jövő hét szerdáig marad a hideg idő, éjszakánként az eddigieknél már gyengébb fagyokkal, napközben pedig 0 fok közeli, kissé a fölötti értékekkel. A részben napos, részben felhős időben számottevő csapadék szerdáig nem valószínű. A talaj szikkadni fog, melyet a gyakran feltámadó szél is segít majd. A jövő hét közepétől aztán jelentős enyhülés látszik (csütörtökön délnyugaton akár már 15 fok is lehet), csapadékkal – jelzi az OMSZ.