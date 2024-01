Lanyhul a fegyelem

on a bérelhető elektromos rollerek körül. Egyre több fotó kerül fel és kering a közösségi oldalakon is arról, hogyan hagyják ott úton, útfélen a járműveket használat után, illetve már megrongált rollerről is láthattunk felvételt.

Valószínűleg mindent visz az a fotó, amelyet olvasónk küldött portálunknak!

Fotó: Olvasónktól

Ezen az látható, hogy a 14-es buszvégállomásánál a Hejő patakba dobott be valaki(k) egy megunt rollert.