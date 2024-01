Egyre több elektromos rollert hagynak szanaszét Miskolcon. Van, volt olyan eset is, amikor egyenesen egy patakban kötött ki. Számos olyan esetet is megosztanak az olvasók a boon.hu-val, amikor olyan helyen hagyják a használóik a rollereket, ahol nem szabadna, sőt néha balesetveszélyt is előidézhetnek.

A használót terheli a kár

Portálunk megkereste a miskolci e-rollereket üzemeltető céget. Többek között arra voltunk kíváncsiak, hogyan tudják felügyelni a rollerek szabályszerű használatát a városban.

„A rollerek szabályszerű használata érdekében minden új felhasználó képzést kap az applikációba történő regisztrációkor a helyes utazási, parkolási magatartásra” – írta a TIER Operations Hungary Kft. Arra is rámutattak: a felhasználók minden esetben nyilatkoznak arról, hogy elfogadják az általános szerződési feltételekben foglaltakat, amik a helyi közlekedési szabályok betartására kötelezik őket.

Miskolcon alapvetően jó tapasztalataink vannak a felhasználókkal

– írták.

Arra is rákérdeztük, hogy egy esetleges károkozásnak a díja kit terhel. „Amennyiben a rendőrség mint eljáró szerv nyomozásának eredménye szerint a roller műszaki hibájából ered a kár, arra az esetre a TIER felelősségbiztosítása fedezi a kárt, ha a vezető hibájából ered a káresemény, akkor a roller használója hivatott a kár rendezésére” – tudatták.