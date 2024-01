Alkudni jó

Az elszánt vásárlók között volt, akinek külön ideológiája is volt erre a helyzetre. Géza szerint jól fel kell öltözni és bátran alkudni, hiszen az árusok is mennének már haza és a kisebb kereslet lejjebb nyomhatja az árakat is. A gyakorlatban nem látszott az eredménye a technikának, de még a kezdetén volt a vásárlásnak.

Az időjárás rányomta a bélyegét Déryné utcai „nyugdíjas szekció” forgalmára is, úgy tűnt, az idősebb korosztály nem szívesen kockáztat meg egy megfázást az üzleti siker érdekében.