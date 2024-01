Van persze kiskapu, de - rossz esetben - azzal alaposan feltartják a forgalmat. A Meggyesalja felől érkezők arra szoktak rá, hogy jobbra kis ívben lekanyarodnak a Városház-tér felé és - ahol véget ár a záróvonal szépen visszakanyarodnak a villamossínen át. A visszakanyarodási manőver megoldható a Zenepalota előtti sziget megkerülésével is.

A Dayka utcán a Kis-Hunyad utca felől érkezők is jobbra mennek pár tíz métert és a villamossínt keresztezve állnak be a kívánt irányba. Alapvetően nem szabálytalan, de nem is veszélytelen ez a manőver.