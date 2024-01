Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter országjárásának Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei állomásaként Miskolcra érkezett hétfőn, ahol sajtótájékoztatót tartott. A miniszter kiemelte, hogy az országjáró körútnak a lényege az, hogy a területigazgatás szereplőitől pontos képet kapjon a fejleményekről és az előttük álló aktuális feladatokról.

„Meglátogattam a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt, találkoztam Alakszai Zoltán főispánnal és a járási hivatalok vezetőjével, a vármegyei közgyűlés elnökével, valamint Miskolc polgármesterével is.” – mondta.

Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Fotó: Bujdos Tibor

Jelentős fejlődés

Arra is kitért, hogy a legfontosabb feladat a pontos feltérképezés az egyes állami szektorokban, hogy minél hatékonyabban tudjanak dolgozni a vidék fejlődéséért.

„A vármegyéről elmondható, hogy eddig is jó együtt működés jellemezte a kormányzattal, de a jövőben ezt még fokozottabbá kell tennünk az Európai Uniós források megnyílásával, hogy a területfejlesztési politika is hatékonyabban működjön” – hangsúlyozta.

Arra is rámutatott: az eddigi eredmények alapján Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye jelentősen fejlődött az elmúlt években. A miniszter arról is beszélt, hogy a Veres Pállal, Miskolc polgármesterével történő találkozása során áttekintették az aktuális fejlesztési célokat.

„Megkértem arra, hogy a Miskolci Egyetem kuratóriumának tagjaként, ő is járjon közben a brüsszeli kapcsolatai révén annak, hogy az Erasmus+ és a Horizont Európa programban részvevő diákok ne szenvedjenek hátrányt Brüsszel diszkriminatív politikája miatt” – húzta alá. Arra is rámutatott: az ő példája is mutatja, hogy tudománypolitikai kérdések alapján működnek az egyetemi alapítványok és nem pártpolitikai érdekek mentén.

Jól gazdálkodó vármegye

Bánné dr. Gál Boglárka arról beszélt, hogy konstruktív és hasznos megbeszélést folytatott dr. Navracsics Tibor miniszterrel.

Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke. Fotó: Bujdos Tibor

„Az új ágazati törvény a vármegyei önkormányzatok hatáskörébe delegálja a területfejlesztései, vidékfejlesztési, területtervezési, illetve koordinációs feladatokat az év elejétől” – mondta. Rámutatott: erre a fejlesztési politikára már fél éve megkezdték a felkészülést.