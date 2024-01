Péter Barnabás pályáját a kémia-fizika szakos középiskolai tanári diploma megszerzését követően 1978-ban kezdte a miskolci Gábor Áron Kohó- és Öntőipari Szakközépiskolában. 1981-től dolgozott a Diósgyőri Gimnáziumban, amely 1950 és 1997 között a Kilián György nevet viselte. Kezdetben fizikát és kémiát tanított, közben fejlesztette az intézmény szertárait. Egyetemi felvételi előkészítő foglalkozásokat és szakköröket vezetett, több diákja is sikeresen szerepelt a különböző szintű versenyeken. A Tudományos Ismeretterjesztő Társaság Megyei Szervezete kémia munkacsoportjának tagjaként éveken át irányította a városi viadalokat. Részt vett a gimnáziumában 1993-ban beindított hatosztályos képzés helyi tantervének és felvételi rendszerének kidolgozásában, osztályfőnökként pedig sok diákját érettségiztette.

A tanítás mellett folyamatosan képezte magát, bővítette ismereteit. Igazgatója javaslatára, kérésére elvégezte a technika szakot, majd az akkori gyakorlat szerint egyéves intenzív tanárképzésen vett részt fizika tantárgyból, magfizikai és sugárvédelmi témakörben. A színvonalas program során szerzett elméleti és gyakorlati ismeretei új lendületet adtak a szakmai fejlődésének, tanári munkájának. A program befejezése után érdeklődése a környezetfizika felé tolódott el, ennek kapcsán, sok konferencián, tanácskozáson vett részt. Az érdeklődése tovább erősödött a környezetfizika iránt, ennek jegyében 1992-ben humánökológus diplomát szerzett. 1993-tól tanulmányi igazgató-helyettesi beosztásba került, a tanév közben vette át a feladatot, amely nagy erőpróbát jelentett számára. Feladatává vált az iskolához szorosan kötődő alapítvány működtetésének irányítása is.

A Diósgyőri Gimnázium igazgatói posztját 1995-től töltötte be. A két és fél évtizede során, öt ciklusa alatt számos külső és belső változáson ment keresztült az általa vezetett intézmény, amelyben átalakult a képzési struktúra, bővült a kínálat, közben átépítették az iskola épületét. A képzési paletta kiszélesítésével teremtették meg a magas szintű idegennyelv-oktatás feltételeit. A vezetői feladatinak ellátása mellett minden lehetséges eszközével támogatta a gimnáziumi tanári kar szakmai fejlődését. Szaktanárként maga is bekapcsolódott az új képzési formák meghonosításába, majd az általa vezetett gimnázium mindvégig sikeresen jutott túl a változások erőterében létrejött akadályokon és sikeresen alkalmazkodott a megváltozott feltételekhez. Vezetői munkájának köszönhetően a Diósgyőri Gimnázium jelenleg is a város egyik legvonzóbb, ugyanakkor a diósgyőri városrész meghatározó középfokú intézménye.

Péter Barnabás vármegyénk egyik legismertebb és leginkább elismert pedagógusa volt. Igazgató úrnak szólították, hiszen nagy szakmai tekintélynek örvendett: ritkán emelte fel a hangját, vita esetén a rá annyira jellemző mély orgánumával győzte meg tantestületének tagjait és diákjait. Híres volt segítő készségéről és örökké mosolygós arcával mindig nyugalmat árasztott. Imádott horgászni, szerette a sport szinte valamennyi műfaját: a szívéhez a teremfoci állt a legközelebb, ezt évtizedekig maga is művelte, kedvelte a sportolókat, gyakran feltűnt a kosárlabda- és a labdarúgó mérkőzéseken, valamint felejthetetlen szereplőként mozdította elő a nyári balatoni táborozások ügyét.

Életútja során számos szakmai kitüntetéssel ismerték el munkáját, nyugdíjba vonulásának évében pedig Miskolc Város Önkormányzata Pro Urbe Díjat adományozott számára.

Péter Barnabás – akit családjában a felesége mellett lányai és vejei, valamint unokái gyászolnak – temetéséről később intézkednek.