Az utca emberét kérdeztük arról, hogy tudnak-e a január 1-től életbelépett szabályozásról. Főként hipermarketek közelében kérdeztünk embereket, akik különböző italokat vásároltak még a régi kiszerelésben.

Pozitív a fogadtatása

Nagy Gergely egy miskolci társasházban él és azt nyilatkozta a Boon.hu-nak, hogy csak ásványvizet fogyaszt.

„Hallottam az új szabályozásról, de még a régi csomagolással rendelkező palackokkal találkozom a boltban, de már visszaváltó automatákkal találkoztam több helyen is” – mondta. Rámutatott: ő eddig is szelektíven gyűjtötte a palackokat, de szerinte az új szabályosság egyfajta tudatosságot is ébreszt az emberekben. „Mindenképp szükséges lépni az ügyben, mert nagyon sok a szemét és egyre fenntarthatatlanabb a helyzet, így azt remélem némiképp enyhül majd a környezetszennyezés, mert az emberek is motiváltabbak lesznek abban, hogy visszavigyék a palackokat” – részletezte.

Bruck Hajnalka arról beszélt portálunknak, hogy az elképzelés jó, csak nehézkesebb a beváltás az esetében mivel nyugdíjas és busszal jár.

„Mivel azt olvastam, hogy a palackokat csak sértetlen állapotban lehet majd visszahozni, így kénytelen leszek mindig összegyűjteni néhányat és hozni magammal bevásárolni, mert ennyit tudok elhozni majd egyszerre” – mutatott rá. Azt is elmondta, hogy számára a műanyagpalackok betétdíjas visszaváltása nemcsak egy környezettudatos cselekedet, hanem egy személyes felelősségvállalás is.

„Amikor visszaváltom majd a palackokat, jó érzéssel tölt majd el, hogy részt veszek a környezetvédelemben, és aktívan hozzájárulok ahhoz, hogy kevesebb műanyaghulladék kerüljön a természetbe, mert most csak a kukába dobom őket” – osztotta meg. Arról is beszélt, hogy a betétdíj rendszere motiválni fogja arra, hogy tudatosabban vásároljon, és elkerülje a felesleges műanyaghasználatot, mert szerinte mindannyiunk felelőssége, hogy megóvjuk bolygónkat, és ez a rendszer egy konkrét lépés ebbe az irányba.

Egy másik vásárló azt hangsúlyozta portálunknak, hogy szerinte az 50 forint kissé sok, hiszen egy átlagos ásványvíz ára néhol csak 69 forint maximum.

„A csomagolás többe fog kerülni, mint amit veszek, de nyilván egy üdítő esetében más a helyzet, bár szerintem mindenképp egy kissé macerásabb lesz, hiszen otthon gyűjteni kell majd a palackokat, de ahogy a műanyag zacskók kivezetését is megszoktuk, ezt is meg fogjuk idővel” – mondta.

Fokozatosan állnak át rá

Korábban beszámoltunk arról, hogy januártól 1-jétől új italcsomagolás-visszaváltási rendszert vezettek be Magyarországon, minden visszaváltási jelöléssel ellátott, egyszer használatos üveg, fém és műanyag palackos ital csomagolása visszaváltható lesz, amelyért a Mohu MOL Hulladékgazdálkodási Zrt a felelős. Akkor a Boon.hu megkeretes a társaságot azzal kapcsolatban, hogy most mire számíthatnak a fogyasztók.

Azt írták: visszaváltó automatákkal már találkozhatunk, de ezekbe ne vigyük még a jelenleg kapható italok csomagolásait. Hiszen a visszaváltható palackok csak fokozatosan jelennek majd meg a boltokban.

„Eleve csak a január elseje után a palackozók által forgalomba hozott palackok tartozhatnak a visszaváltási rendszerbe, tehát ezek még fizikailag sem juthattak el a mai napig a boltok polcaira, másrészt a gyártók június 30-ig türelmi időt kaptak. Addig piacra helyezhetnek gyárthatnak még régi, nem visszaváltható csomagolású italterméket palackot is. Ezeket a régi palackokat egyszerűen dobjuk a szelektívbe, hiszen nem lehet őket visszaváltani” - hangsúlyozták.

Arra is rákérdeztük, hogy vármegyénk mely pontjain lesznek majd gyűjtőhelyek. Azt írták: a Mohu a szerződéssel rendelkező 400 négyzetméternél nagyobb boltokban és az eddig önkéntesen csatlakozó kisebb üzletekben is telepítette és beüzemelte az automatákat. Az automaták telepítése folyamatos 2024-ben is, a Mohu folyamatosan telepíti a gépeket és várja az önkéntesen csatlakozni kívánó gépi vagy kézi visszaváltó pontokat, akik a MOHU honlapján részletes információkat találhatnak a csatlakozási lehetőségekről.

A betétdíj visszajár

A palackokat az erre kialakított berendezéseken keresztül áruházakban lehet majd visszaváltani. Sok múlik a kódon és a logón is. Az említett kódokat és ábrákat 2024. július 1-jétől a PET-palack, az italosüveg vagy a fém italosdoboz gyártója köteles feltüntetni a csomagolóeszközön. Annak érdekében, hogy a kód és az egyéb szimbólumok megfeleljenek az elvárásoknak, a tervezett címkéket előbb a Mohu Galvani úti bázisán jóvá kell hagyatni. A megfelelő vonalkód és logó nélküli dobozt, üveget vagy palackot nem fogadja el az automata. A Világgazdaság kérdésére közölte a vállalt, hogy az egész rendszer beindulása mintegy 50 milliárd forintjába kerül a Mohunak, de ebbe az automatákon kívül minden beletartozik, kiemelten például az informatikai fejlesztések.