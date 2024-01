Januártól 1-jétől új italcsomagolás-visszaváltási rendszert vezettek be Magyarországon.

Minden visszaváltási jelöléssel ellátott, egyszer használatos üveg, fém és műanyag palackos ital csomagolása visszaváltható lesz, amelyért a Mohu MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. a felelős. Korábban az Észak-Magyarország megkeretes a társaságot azzal kapcsolatban, hogy most mire számíthatnak a fogyasztók. Azt írták: visszaváltó automatákkal már találkozhatunk, de ezekbe ne vigyük még a jelenleg kapható italok csomagolásait. Hiszen a visszaváltható palackok csak fokozatosan jelennek majd meg a boltokban.

Ezt a logót kell keresni a palackokon

„Eleve csak a január elseje után a palackozók által forgalomba hozott palackok tartozhatnak a visszaváltási rendszerbe, tehát ezek még fizikailag sem juthattak el a mai napig a boltok polcaira, másrészt a gyártók június 30-ig türelmi időt kaptak. Addig piacra helyezhetnek gyárthatnak még régi, nem visszaváltható csomagolású italterméket palackot is. Ezeket a régi palackokat egyszerűen dobjuk a szelektívbe, hiszen nem lehet őket visszaváltani” – hangsúlyozták.

Egyre több üzemben van automata

Arra is rákérdeztük, hogy vármegyénk mely pontjain lesznek majd gyűjtőhelyek. Azt írták: a Mohu a szerződéssel rendelkező 400 négyzetméternél nagyobb boltokban és az eddig önkéntesen csatlakozó kisebb üzletekben is telepítette és beüzemelte az automatákat. Az automaták telepítése folyamatos 2024-ben is, a Mohu folyamatosan telepíti a gépeket és várja az önkéntesen csatlakozni kívánó gépi vagy kézi visszaváltó pontokat, akik a MOHU honlapján részletes információkat találhatnak a csatlakozási lehetőségekről. Ez az egyik leghatékonyabb rendszer a körforgásos gazdaság szempontjából, mert az egyutas termékek esetében bevezetendő, egységes, 50 forintos visszaváltási díj motiválja a vásárlót arra, hogy visszavigye a palackot, ezzel értékes újrahasznosítható alapanyagot juttat vissza a gazdaságba. A betétdíjas palackok címkéjét egységes emblémával látják el.

A betétdíj visszajár

A palackokat az erre kialakított berendezéseken keresztül áruházakban lehet majd visszaváltani. Sok múlik a kódon és a logón is. Az említett kódokat és ábrákat 2024. július 1-jétől a PET-palack, az italosüveg vagy a fém italosdoboz gyártója köteles feltüntetni a csomagolóeszközön. Annak érdekében, hogy a kód és az egyéb szimbólumok megfeleljenek az elvárásoknak, a tervezett címkéket előbb a Mohu Galvani úti bázisán jóvá kell hagyatni. A megfelelő vonalkód és logó nélküli dobozt, üveget vagy palackot nem fogadja el az automata. A Világgazdaság kérdésére közölte a vállalt, hogy az egész rendszer beindulása mintegy 50 milliárd forintjába kerül a Mohunak, de ebbe az automatákon kívül minden beletartozik, kiemelten például az informatikai fejlesztések.

Hasznosnak tartják

Munkatársunk több olyan üzlettel találkozott, ahol már az automaták is működnek, amelyek a PET palackokat visszaveszik.

Az általunk megkérdezett vásárlók a rendszerről osztották meg véleményüket. Nagy Imréné elmondása szerint ritkán vesz ásványvizet, de üdítőt heti rendszerességgel. „Vegyesen állok az új szabályozáshoz, mert korábban azt kérték, hogy tapossuk laposra, most pedig már sértetlenül várják majd a palackokat” – mondta. Arra is kitért, hogy szerinte kezdetben ez plusz kiadást fog jelenteni mindenki számára, azonban már azt is tudja, hogy ezt visszakapja. „Természetesen a betétdíjat visszakapjuk, de kezdetben lesz egy plusz kiadás, amelyet forgathatunk vissza” – mondta.

Kustyán László attól tart, hogy a rendszer bonyodalmat okoz. „Otthon is szelektíven gyűjtjük ezeket a palackokat, ha betétdíjas lesz akkor már vissza kell majd hozni, esetleg sorba állni, amelyet nem igazán várok” – hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy szerinte az ötlet nem rossz, de idő kell majd a rendszer megszokásához. Egy üzletvezetővel is beszélt a Boon.hu munkatársa, aki elmondta, hogy az automata beszerelése gondtalanul ment. „Remélem a rendszer nem fog nagyobb terhet róni ránk, mindenesetre örülünk neki, hiszen ezzel sokat tehetünk majd a környezetünkért” – mondta.