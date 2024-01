Miskolcon a MireHu gondoskodik a gyűjtőedények kiosztásáról, a szolgáltató által kijelölt társasházi körzetekben. A 120 literes kukákat és az 5 literes edényeket a társasházi képviselők veszik át a szolgáltatótól, aki gondoskodik a társasházakban való kiosztásukról. A lakosság önkéntesen gyűjtheti a konyhai zöld- és ételhulladékot a kiosztott 5 literes edényekben.

A 120 literes kukák a társasházak arra kijelölt helyein lesznek kihelyezve, jellemzően a többi kuka mellett. A fentiek értelmében nem az egész városban, hanem kijelölt körzetekben indul el a gyűjtés

– írta meg a boon.hu megkeresésére a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. kommunikációs osztálya.

A konyhai zöld- és élelmiszer-hulladékot gyűjtő kukában sokféle szerves hulladék elhelyezhető: például gyümölcsök és zöldségek maradékai, kávézacc, teafű (viszont a filter nem), fűszerek, tojáshéj, főtt ételmaradékok, pékáruk vagy épp feldolgozott élelmiszerek és húskészítmények is. Fontos viszont, hogy nem szabad beledobni csontot, az élelmiszerek csomagolását, porzsákot, porszűrőt, papír zsebkendőt, pelenkát. Ezek, illetve az ehhez hasonló anyagok ugyanis amellett, hogy nem komposztálhatóak, károsíthatják a hasznosítást végző gépeket. Tilos lesz továbbá a barna kukákba helyezni a fák ágait, leveleit, gallyakat, valamint kommunális hulladékot is. A bedobható élelmiszerek listája a mohu.hu oldalán is megtalálható.

Januártól indult

Mint az ismeretes, januártól elindul a konyhai zöld- és élelmiszer-hulladék házhoz menő gyűjtése is. A házhoz menő konyhai zöld- és élelmiszer-hulladék gyűjtést a Mohu fokozatosan vezeti be. Az év elejétől első körben országszerte 14 településen, Budapest, Miskolc, Debrecen, Székesfehérvár, Szolnok, Kecskemét, Cegléd, Zalaegerszeg, Békéscsaba, Nagykanizsa, Tatabánya, Kaposvár, Gyula, valamint Békés társasházi övezeteiben indítja el a szolgáltatást. A házhoz menő gyűjtés 2024-ben 460 ezer embert érint.

Első körben a Mohu 188 ezer darab 5 literes gyűjtőedényt és 14 ezer 524 darab 120 literes kukát biztosít a megfelelő elkülönített gyűjtés érdekében. A Mohu így tudja biztosítani, hogy minden érintett ingatlanhasználót már a kezdetektől fogva megfelelően tudjon bevonni. Az új kukák mellett információs anyagokat is kapnak a lakók, az új kukák használata pedig elősegíti a környezettudatosságot és a másodlagos energiahordozók, nyersanyagok és komposztok előállítását.

Uniós kötelezettség

Az új rendszert az európai uniós előírásokkal összhangban vezetik be, ugyanis ennek értelmében 2024-től kötelező a biohulladék elkülönített gyűjtése. 2035-ig a települési hulladék közel kétharmadát újra fel kell dolgozni, ami nem érhető el a biohulladék hatékony szelektív gyűjtése nélkül.

Az úgynevezett barna, biohulladék gyűjtőedény

Forrás: MiReHu

Jelenleg az EU-ban a szerves hulladéknak mindössze 16 százalékát gyűjtik és kezelik megfelelően – a fennmaradó, nagyobb rész lerakókba vagy égetőkbe kerül. A hazai települési hulladéknak 17-29 százaléka biológiailag lebomló anyag, amelyből az élelmiszer-hulladék mennyisége évi 320-384 ezer tonnát tesz ki.

Újrahasznosítják

A konyhai zöld- és élelmiszer-hulladékot biogázüzemekben hasznosítják újra, így járulva hozzá a körforgásos gazdaság kiépítéséhez, hiszen megújuló energiaforrásként áramot és hőt állítanak elő. A biogázüzemben képződő maradék ráadásul – magas tápanyagtartalma miatt – kiváló komposztanyagot képez a mezőgazdaság számára. A legfrissebb kutatások szerint évente ötvenezer forintnyi élelmiszert dobnak ki az emberek a kukába háztartásonként.