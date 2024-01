Az eseményen a B-.A-.Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság, az Encsi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, az Encs Old Boys, az Encsi Rendőrkapitányság, az Internacionáli Kosice, a Kolorcity Kazincbarcika FC, a Szepsi Old Boys, valamint a Tállya Old Boys csapatai vesznek részt a Városi Sportközpontban.