Azt érdemes tudni, hogy az influenza elleni védekezés egyik leghatásosabb formája a védőoltás. Az oltás tartalmazza a leg­gyakoribb keringő influenzatörzseket, amelyek az adott szezonban várhatóak, serkenti az immunrendszer válaszát, és elősegíti az ellenanyagok termelését, ha mégis megbetegszünk, enyhítheti a betegség súlyosságát és csökkentheti a szövődmények lehetőségét.

Az oltás felvételének legjobb ideje egyébként az ősz eleje. Főként a fokozottan veszélyeztetett korosztálynak, a gyermekeknek és az időseknek ajánlott, de bárki, aki közösségben dolgozik könnyen elkaphatja a vírust, amit az időben beadott oltás megakadályozhat. A védettség kialakulásához nagyjából két hét kell.

Több vírus is jelen van

Dr. Poncsák Csaba háziorvos elmondta, hogy körzetük is jelenti a megbetegedések számát a népegészségügyi hatóságnak, az influenzafigyelő szolgálat keretein belül. Az adatok alapján elmondható, hogy a vírus jelenleg hullámzó tendenciát mutat, erősödése bármikor várható. Az orvos felhívta a figyelmet, hogy sok esetben a vírusok egyszerre vannak jelen, így érdemes tesztet elvégezni annak beazonosítására, hogy covidos vagy influenzás az adott beteg. A koronavírus nem múlt el, itt van velünk, csak enyhébb formában. A betegség gyorsabb lefolyása érdekében az ágynyugalom és a bőséges folyadékfogyasztás javasolt, szövődmények esetében elkerülhetetlen az antibiotikumos kezelés. Az orvos örömmel tapasztalta, hogy az emberek maszkot viselnek, ezt mindenképpen követendő példának tartja, akár a saját, akár az embertársaink védelme érdekében.

Fő az immunrendszer

A védekezéssel kapcsolatban az a tanács, hogy próbáljunk megerősödni, mert erős immunrendszer esetén a betegség nehezebben fertőz. Fontos, hogy a téli időszakban fokozottan odafigyeljünk a vitaminbevitelre, sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk. Ellenállóbbak lehetünk a vírussal szemben, ha odafigyelünk a táplálkozásunkra, rendszeresen sportolunk és próbálunk többet pihenni. A réteges öltözködés és a zsúfolt helyek kerülése is ajánlott a megelőzés érdekében. Ha mégsem sikerül elkerülni a betegséget, az orvos javaslatai mellett alkalmazhatjuk a hagyományos népi gyógymódokat is. Nagy sláger télen a savanyított káposzta, amely kiváló C-vitamin-forrás. Ízletes és egészséges a cékla is, amely a C-vitamin mellett B-vitaminban és folsavban is gazdag. Az influenzás tünetek enyhítésére kiváló a fokhagyma, amely vírus- és baktérium­ölő, emellett a gyulladások kialakulását is megakadályozza. Fertőtlenítő hatású a kakukk­fű, amiből kiváló gyógyteát készíthetünk, ezt elfogyasztva, esetleg gargarizálva a torok nyálkahártyáján megtelepedett baktériumokkal vehetjük fel a küzdelmet. Duplázhatjuk a tea hatásfokát, ha mézet is teszünk bele.

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy naponta kétszer rövid ideig szellőztessünk a lakásban és engedjünk be friss levegőt.