Kocsis Péter több zenekarban is nyúzta a hathúrost, legutóbb a Ranionban zenélt, amely azonban szüneteltetésre került két tag kilépése miatt. Ezután kezdett bele a KP. Projectbe, amelynek a lényege, hogy egyedül játszotta fel a dalokat a hangszereken, majd mindegyikhez másik énekest kért fel közreműködésre.

Péter tavaly júniusban volt A zene az kell című podcastunk vendége, amelyben Horváth Imre szerkesztővel az eddigi zenész karrierjéről és a fémzene jövőjéről is beszélgettek. Most arra kértük, hogy értékelje a 2023-as évet és meséljen az idei tervekről is.

Nem maradtak csendben

„2023 a KP. Project bemutatkozó éve volt. Bár a háttérben már 2022-ben elkezdődtek a munkálatok, az első dal is akkor jelent meg, de 2023 elejétől indult be komolyabban a munka. Folyamatosan készültek az új dalok, videóklipek és összeállt egy csapat, amivel a színpadon is bemutatkozott a projekt. Október 15-én megjelent az első kislemez Nem maradok csendben címmel, ami 5 dalt tartalmaz és az összes nagyobb zenei streaming oldalon elérhető. A tervek szerint 2024-ben többet szeretne koncertezni a csapat, amit nem mindenki tud vállalni, ezért változás várható a színpadi felállásban…” - mondta el Kocsis Péter.

Kocsis Péter a gitárnál

A zenekar neve is kisebb változáson esett át az év végén, és rövidítve használják: KP.P. - így megtalálhatók a Facebookon is.

Ez pedig a zenekar legutolsó dala és klipje a Nincs visszaút: