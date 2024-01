Fehér Tibor a népművészet területén nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként kapta meg nemrégiben a Népművészet Mestere díjat, melyre Mezőkövesd önkormányzatának képviselő-testülete terjesztette fel.

Az iparművész 1957-ben született Mezőkövesden, a szakma alapjait a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban tanulta meg Budapesten, és ott is végzett fazekasként 1982-ben.

– Nagyon fontos állomása volt az életpályámnak, hogy a fazekasműhelyt létre tudtam hozni. Ez a műhely azóta is működik, szerencsére sikeresen – mondta Fehér Tibor, aki kiemelte, a Hadas városrészben elsőként ő alakított ki látogatható kézműves műhelyt, ahol a fazekas termékeit készíti. Ezt követően több helyi kézműves alkotó is hozzá hasonlóan hozta létre műhelyét a Kis Jankó Bori Emlékház közelében. Fehér Tibor tárgyain felhasználja a Közép-Tisza-vidék fazekas hagyományait, azt nemcsak eredeti mintakincsében és formavilágában viszi tovább, hanem a mai életmódunknak megfelelő modern tárgykészítésben is alkalmazza.

– Leginkább annak örülök, hogy a hagyományos stílusokból sikerült egy olyan stílust kialakítani, melyet ma már a Hagyományok Házában is elismernek és nekem tulajdonítják. Ez nemcsak Magyarországon egyedülálló, hanem az egész világon – hangsúlyozta a szakember.

Elismerések

Fehér Tibor számos helyen vett részt rangos kerámiafesztiválon, melyek közül kiemelkedett a brüsszeli és a budapesti Műcsarnokban nyílt kiállítás. Emellett több rangos elismerést kapott az elmúlt évtizedekben.

– A díjak közül nagyon büszke vagyok a Népi Iparművész kitüntető címre, melyet 1997-ben kaptam. Emellett kiemelkedik a 2000-ben elért Aranykoszorús Mester cím, de a legkedvesebb elismerések közé a 2001-es Mezőkövesd Városért Díj és a Népművészet Mestere Díj tartozik – emelte ki Fehér Tibor.

A népi iparművész a Népművészet Mestere díjat nagyon fontosnak tartja a pályafutásában.

– Először is ez egy hatalmas megtiszteltetés, mondhatom azt, hogy megkoronázása a 45 éves szakmai pályafutásomnak. Életem folyamán mindig nagyon sok segítséget kaptam a várostól, az önkormányzattól és sok embertől, felsorolni is nehéz lenne, hiszen biztos, hogy kihagynék valakit. Ezúton is szeretném megköszönni azoknak a kitartó segítségét, akik erre a díjra jelöltek – mondta a fazekas népi iparművész.

Fehér Tibor hozzátette, az elismerés komoly inspirációt jelent a számára, újabb lökést ad az alkotói munkásságának, mert szeretné bebizonyítani, hogy méltó volt a Népművészet Mestere díjra.