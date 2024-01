"Van egy megérzésem, hogy nekem itt lesz a legjobb. Annak ellenére is, hogy nem jártam felvételi előkészítőre. De örülök, hogy általános iskolámban volt ilyen foglalkozás a kötelező matematika órákon kívül, mert szerintem nem sikerült volna ilyen jól a felvételi, ha ott nem foglalkoznak velem. Az is igaz, hogy folyamatosan járok versenyekre, ahol jó eredményeket érünk el társaimmal a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda tanulóiként. Ezért sem izgultam annyira a felvételin, hiszen hozzá vagyok szokva a megmérettetéshez – mondta el a tanuló, aki csapatban 16. lett a Bolyai anyanyelvi verseny országos döntőjében, 842 csapatból. Nyíri Bence negyedik lett szintén a Bolyai matek megyei versenyen, de a Zrínyi matek versenyeken is szép eredményeket ér el, és most 96 pontot szerzett a százból a középiskolai felvételin – A vizsga egyébként nem volt nehéz, inkább a magyarral gyűlt meg a bajom."

Nagymamája is segített

Zsuga Medárd alig három ponttal maradt le az előbb bemutatott tanulótól. Ő a Földes Ferenc Gimnáziumban írta meg a felvételit, mert oda is felvételizik. Családjuk sok tagja is oda járt: nagypapa, édesanya és unokatestvérek.

"Reál beállítottságú vagyok, fizika szakra szeretnék menni, mert valamilyen mérnöki pályára készülök. A Hernádnémeti Református Általános Iskolában sokat segítettek a felvételi előkészítőn, de nagymamámmal is átvettem mindent, amire szükség lehet, hiszen ő matematikatanár. Az érdeklődési körömből adódóan a magyar volt a nehezebb számomra. Izgultam egészen addig, amíg meg nem kaptam a papírokat, onnantól kezdve azonban tudtam, hogy jól felkészültem a felvételire" – mondta el a tanuló, aki egy, a református iskolák közötti országos versenyen elért ötödik helyezéssel is büszkélkedhet a többi jó versenyeredmény mellett.