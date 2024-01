Önerőből és pályázati forrásokat felhasználva egyaránt fejlesztettek Borsodnádasdon a mögöttünk hagyott időszakban. Olyan beruházások valósultak meg, amelyek a helyben élők számára hasznosak lehetnek, segítséget jelenthetnek. Emellett pedig egy nagyon várt útfelújítás is zajlik, amely a borsodi települést közelebb hozza a fővároshoz.

A borsodi oldalon is

A 23-as főút kivitelezése már nem csak a hevesi, hanem a hozzánk közelebb eső, borsodi oldalon is zajlik - erősítette meg Kormos Krisztián, Borsodnádasd polgármestere. - Az átadás jövő év augusztusára várható, a közeledés pedig gyorsabb és biztonságosabbá válik. Egy plusz kapaszkodósávot alakítanak ki, a kivitelező ehhez már megkezdte a támfal építését.

Nagyszabású építkezések kezdődtek el Borsodnádasdon

Fotó: Marosréti Ervin

A nagy volumenű projekt plusz hozadéka az is, hogy Bekölce és Egercsehi irányába elkészült az útfelújítás, így Nádasdról nemcsak Balaton irányába közlekedhetünk megfelelő minőségű aszfalton. A gazdaságfejlesztési lehetőségek nagymértékben az úthálózat minőségén múlnak, ezért bízunk benne, hogy a szakasz fejlesztése után újabb cégek települnek majd ebbe a térségbe.

Energetika, aszfaltozás

Éppen ezért a borsodnádasdi önkormányzat mindent elkövet azért, hogy a települést vonzóvá tegye a lakosság számára. A 2023-as esztendőben önerőből valósították meg a Polgármesteri Hivatal és a Közösségi Ház energetikai fejlesztését. Harminc millió forintból napelemes rendszert építettek ki, amelytől hosszú távon az áramszámla teljes mértékű kiváltását remélik. Emellett három belterületi utcát új aszfalttal láttak el. Tizenkét millió forintot fordítottak az Arany János, a Köztársaság és a Verős utca minőségének javítására.

Új bölcsőde

Annak is örülök, hogy elkészült az új bölcsődénk. Nem egy régi ingatlant alakítottunk át, hanem egy teljesen új épületet húztunk fel - folytatta Kormos Krisztián. - Rövidesen két csoportban, összesen huszonhat fő elhelyezésével kezdődhet meg a működés. A közeljövőben nem csupán Nádasdról, hanem a környező falvakból is várjuk az érdeklődőket, hiszen ez a szolgáltatás azoknak a kisgyermekes szülőknek is jó lehetőséget kínál, akik minél előbb szeretnének visszamenni dolgozni. Ez a projekt 300 millió forinttal gyarapította a város vagyonát, turizmusfejlesztési célokra pedig 400 milliót fordíthattunk. Elkészült ugyanis az Ó Bükk Látogatóközpont. A korábbi Petőfi Művelődési Ház teljeskörű rekonstrukciója új értelmet adott a háznak. A külső és belső felújítást követően jelenleg a látványelemek fejlesztése zajlik. Amikor ez elkészül, akkor a kor követelményeinek megfelelő minőségű kiszolgálás várja majd az érdeklődőket. Vélhetően tavasszal a nagyközönség számára is megnyílik a ház ajtaja.

A falusi városrészben 20 millió forintot költöttek a ravatalozó épületére, tavaly pedig beadtak egy pályázatot a telepi ravatalozó rekonstrukciójára is. Utóbbinál az elbírálásra vár az önkormányzat, de abban bíznak, hogy a 2024-es évben is folytatni tudják a tervszerű, szisztematikus fejlesztést.