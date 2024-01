Miskolcon is elkezdődött a kutyák összeírása – jelezte az Észak-Magyarország tíz éve. Az olvasók megtudhatták, hogy önbevallásról van szó: a gazdinak írásban kell nyilatkoznia kutyájáról, vagy kutyáiról. Aki nem tesz ennek eleget, pénzbüntetésre számíthat – tette hozzá a lap.

– Nagy szükség van a kutyák összeírására – jelentette ki az ügyben megszólaltatott Kisfalvi Nyina, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) elnöke. – A Miskolcon élő kutyák 30 százaléka ugyanis nincs beoltva, aminek súlyos közegészségügyi következményei lehetnek. Az összeírás alkalmával az is kiderül, hogy melyik kutyusban nincs még chip, így azt a gazdáknak pótolniuk kell.

Az elnök hozzátette: előfordulhat most is, mint korábban, hogy a kötelezettség alól úgy próbálnak majd kibújni az ebtulajdonosok, hogy inkább az utcára teszik kutyusukat, de az összeírásra még ennek árán is szükség van. Hangsúlyozta: azonban ahhoz, hogy az elérje a célját, folyamatos ellenőrzésre van szükség, hiszen ellenkező esetben nem csökken majd a beoltatlan és regisztrálatlan kutyák száma.