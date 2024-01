Január 15-éig küldhetik el a desztillátumaikat a pálinkával foglalkozó kereskedelmi cégek, bér- és magánfőzetők Közép-Európa legnagyobb pálinkaversenyére, a Quintessencere, ahol már most látható, hogy az elmúlt évek egyik legerősebb pálinkás mezőnye küzdhet majd meg a nagy díjakért.

– Az ország minden területéről érkeznek a pálinkák és párlatok, de a határon túlról, Szlovákiából, Romániából és Szerbiából is megmérettetik magukat a pálinkás cégek, szakemberek és pálinkabarátok. Az eddigi nevezési adatok ebben az évben is jelentős számú megmérettetést vetítenek előre, ami valószínűsíti, hogy a Quintessence Pálinka- és Párlatverseny az idén is desztillátumok legnagyobb Kárpát-medencei seregszemléje lesz, ahol díjazottnak lenni rangot és komoly szakmai elismerést jelent – tudtuk meg Takács László versenyigazgatótól, aki hozzátette: – Azt már látjuk, hogy a magán-és bérfőzetők között talán soha nem jött össze ilyen erős mezőny. Aki a nagyobb, szakmailag elismert versenyeken rendszeresen megméretteti magát, azok legjobbjai jórészt mind ringbe szállnak a mostani Quintessencen. Nagyon komoly verseny várható a január végi bírálaton.

Takács László

Fotó: MW

A versenyigazgatótól azt is megtudtuk, a nagydíjakért folytatott összetett verseny eredményei közé leginkább az első hat meghirdetett főkategóriában ‒ benne a birs helyett almával ‒ díjazott termék minősítése számít bele, négy és nem három kötelező nevezési kategóriával. – Módosult a beszámítandó minták pontozása is. Bevezetjük az „újra bírálat”-ot. A versenyigazgató a zsűrielnökkel közösen bármelyik zsűritag kérésére elrendelheti a champion győztes termékek választása során a termék újbóli értékelését, bírálatát, ha a jelenlévő zsűritagok minimum 50 százaléka az adott terméket egy új szavazás során még sem gondolja aranyérmesnek. A zsűri elnöke mindenkor az adott verseny előtti évben a legjobb értékelő-zsűri címet elért személy. Akadályoztatása esetén az őt követő legmagasabb pontszámot elért zsűri tag. „Bajnokok versenye” – kedvezménye révén a verseny szervezői a korábbi Quintessence versenyek győztesei számára garantálják, hogy a nevezett termékeiket a Quintessence szoftver segítségével 75 százalékban a bíráló-értékelő zsűri tagok közül azok értékelik, bírálják, akik a 2023-as bíráló-értékelő rangsorban a jelenlévők között a tíz legmagasabb pontszámot érték el – számolt be néhány további újításról Takács László.