Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) működési területén jelenleg a Tiszán, a Bodrogon és a Takta vízfolyáson van érvényben árvízvédelmi készültség. A védvonalakon közel 252 kilométeren elsőfokú, 14 kilométeren pedig másodfokú árvízvédelmi készültség keretében nappali figyelő- és őrszolgálatot látnak el munkatársaink. Az ÉMVIZIG működési területének jelenleg mind a hét belvízvédelmi szakaszán van érvényben első-, illetve másodfokú belvízvédelmi készültség – tájékoztatott Pál Sára, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Pr referense.

Télies idő

Az elmúlt 24 óra csapadékmentes volt, a következő napokban is marad a télies idő, jelentősebb csapadék (havazás) a hét legvégén és a jövő hét elején, Kárpátalján és Erdély északi részén lehet. Csütörtök reggel a Tiszán, a Bodrogon és a Sajó legalsó szakaszán még magas volt a mederteltség, míg máshol az alacsony és közepes vízállástartomány között mozgott. A vízmozgást apadás jellemezte. A Bodrog most már teljes hosszában apad, a vízszintek csökkenése továbbra is nagyon lassú.

A Tisza csütörtök reggel Tiszafüred és Tiszadorogma között tetőzött, fentebb apad. Tokaj alatt egyelőre lassú az apadás, de ennek üteme a következő napokban fokozatosan erősödik majd. Tokajnál holnap estére, szombat hajnalra süllyedhet I. fok alá a vízszint, míg Tiszapalkonyánál és Tiszakeszinél ez vasárnap, vagy hétfőn következhet be. A Takta már csak a Kesznyéteni árvízkapu feletti néhány kilométeresszakaszon árad. Az árvízkapu külső oldalán a Sajó árhullámának levonulását már számottevő apadás követte. Ezt az apadást a következő napokban a Tisza vízszintcsökkenése is erősíti, és várhatóan szombaton az árvízkapu nyitása is megtörténik majd. A következő időszakban várható száraz és eleinte hideg időben a vízfolyásokon folytatódik az apadás, és fokozatosan növekszik majd azoknak a vízfolyásszakaszoknak a hossza, ahol a vízállások a téli kis vizek szintjének közelébe süllyednek. Az igazgatóság hét belvízvédelmi szakaszán, összesen 31 szivattyútelepen van érvényben belvízvédelmi készültség. A belvízzel borított terület nagysága közel 4000 hektár – tudtuk meg.