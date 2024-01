Kuruczné Simon Andrea az aláöltözet felé egy igazán feltűnő rózsaszín overált választott. Ami nem csak színes, de még meleg is.

„Bár én nem vagyok annyira fázós, de azért felöltözöm rendesen, valamint meleg teát is fogyasztok a nap folyamán” - tette hozzá.

A szünetekben behúzódnak a melegbe

A közterületi parkolóőröknél sem áll meg ilyenkor a munka, hiszen akad még mindig szabályszegő. Nekik is oda kel figyelniük ebben az időben. Egy őr elmondta, rétegesen öltözködnek, meleg italt is kapnak, valamint a szünetekben behúzódnak a melegbe.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. sok munkatársa dolgozik ilyenkor kint, hiszen takarítanak, kertészeti munkákat végeznek, parkot gondoznak. A miskolci városháza sajtóosztályát kérdeztük, milyen protokoll érvényes ilyenkor a kint dolgozókra. Tájékoztatták portálunkat, hogy a munkavállalókra továbbra is a Városgazda munkavédelmi szabályzata irányadó, amely szerint védőitalt kell biztosítani számukra, abban az esetben, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50 százalékánál hosszabb időtartamban, szabadtéri munkahelyeken a + 4 Celsius fokot nem éri el. ,,A vörös kód életbe lépésének nincs vonzata a munkavállalóinkra, egyéb intézkedést nem követel tőlünk" - mondták el.

Előreláthatólag szombatig tart

A meteorológiai szolgálat az elkövetkező éjszakákra néhány helyen mínusz 10 Celsius-fok körüli hőmérsékletet jósol, ilyen időben életveszélyes lehet, ha valaki hosszabb ideig az utcán tartózkodik. Az intézkedés előreláthatólag szombat reggel 8 óráig lesz érvényben.

A vörös kód egy speciális figyelmeztetés, amelynek célja a szociális ellátórendszer figyelmének felhívása a kritikus időjárási helyzetnek kitettek életének védelmére. A téli időszakban ez -10 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet esetében lép életbe. A vörös kód jelzést a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára adja ki az Országos Meteorológiai Szolgálat jelzésének figyelembe vételével. A protokoll keretében valamennyi szociális intézmény számára kötelező a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadása.