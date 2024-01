A csütörtök esti podcast a görögök miskolci jelenlétéről szól majd. Reiman Zoltán amatőr helytörténész válaszol arra a kérdésre, hogy mikor és miért települtek be városunkba, mit adtak nekünk. Répássy Olívia szerkesztő arról is kérdezi beszélgetőpartnerét, hogy Miskolcon hogyan változott a vallási hovatartozás a századok folyamán.

A beszélgetés ma este 8-tól hallgatható meg a Borsod Online-on.