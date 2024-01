Tavaly november elején a Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen több ember halálát okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt.

Ahogy akkor beszámoltunk róla, a büntetőügy a 2022. augusztusi miskolctapolcai halálos pinceomlás kapcsán indult, a vádlott pedig az a vállalkozó, aki elvállalta a pince kibővítését, felújítását. A kivitelezési munkálatok elvégzésére szóbeli megállapodást kötött három dolgozóval, akik számára azonban nem biztosított megfelelő egyéni védőeszközöket, nem tartott munkavédelmi oktatást, és a pincerészt nem látta el megfelelő dúcolásokkal, megtámasztásokkal.

Az ügyészség vádirata szerint legalábbis így történtek az események, amelyek a végzetes napon három férfi halálához vezettek, akiket maga alá temetett a leomló, többmá­zsás kőtömb és a vele szakadó pincefödém. Ezt azonban, úgy tudjuk, a férfi tagadja. Információink szerint a védekezését arra alapozza, hogy a három szerencsétlenül járt férfi alvállalkozóként dolgozott neki, így nem az ő feladata lett volna a szükséges védőfelszerelések beszerzése és a megfelelő munkakörülmények kialakítása.

Február végén...

Azt, hogy a bíróság miként látja az ügyet, hamarosan megtudhatjuk, ugyanis február végén megtartják a Miskolci Törvényszéken az előkészítő ülést.

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz ki és megkezdi a bizonyítási eljárást. Tekintve, hogy a férfi tagadja a bűnösségét, így nem valószínű, hogy a február végi előkészítő üléssel lezárulna az eset, minden valószínűség szerint a bizonyítási eljárásnak kell majd tisztázni a részleteket.

A három elhunyt férfi mind többgyermekes apa volt, így özvegyeket, árvákat hagytak hátra. A családok különösen fájlalják azt, hogy a vállalkozó nem kereste meg őket, nem kért bocsánatot, nem fejezte ki együttérzését. Nem értik, miért nem egyértelmű a felelősség kérdése, ahogy azt sem, hogy a vállalkozó hogyan hirdetheti még mindig a vállalkozását az interneten a tragikus események és a büntetőügy fényében. Igazságot szeretnének Két özvegy közösen küzd az igazáért, és nyújtottak be kártérítési igényt is. A harmadik a közelmúltban a közösségi oldalon tett közzé bejegyzést, amelyben a média segítségét kérte az „igazság közzétételében”, ám a megkereséseket – így lapunkét is – aztán visszautasította. Hamarosan tisztulhat a kép a bírósági eljárás fényében, melyről természetesen lapunk is beszámol majd.