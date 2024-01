Az 1939-ben épült fürdőház készítésekor kettőszáztizenkettő vörösfenyő cölöpöt vertek le ezen az eredetileg mocsaras területen. Ezen van egy betonkoszorú, amire felhúzták végül az épületet. Már 1834-ben is fürdőhely volt Miskolctapolca, így korábban is volt itt egy úgynevezett fürdőház, amihez tartozott egy medence is. Ez összeomlott, amit végül 1969-ben bontottak el, a helyére pedig 1970-ben építették meg a kagyló medencét. A barlangi járatokban 1959-től lehet balesetmentesen fürödni, akkor még gyöngykavicsot tettek az aljára.