A Miskolci Rendvédelmi Technikum hagyományainak megfelelően újra jelenléti nyílt napot tartott pénteken és megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt, akik bepillanthattak az intézmény életébe, a sokrétű rendőrképzés helyszíneibe, módszereibe és a felvételi eljárás apró részleteibe. Az érdeklődők a nyílt nap során választ kaptak a technikusi szintű képzés felvételijével és a jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseikre.

Leendő rendőröket keresnek

A magyar rendőrség a tiszthelyettesi állomány utánpótlása érdekében olyan fiatalokat keres, akik a rendőri szolgálatot hivatásuknak választanák. Lövei László rendőr ezredes elmondta, hogy a céljuk az, hogy olyan tanulókat toborozzanak, akik a következő tanévben megkezdik majd nálunk a tanulmányukat.

„Bemutatjuk a rendőrség szakterületeit és azokat a területeket, ahol dolgozni lehet, és betekintést nyújtunk bármely állampolgárnak, hogy a rendőrség hogyan dolgozik” – mondta. Arra is kitért, hogy nagyon szigorú kritériumoknak kell megfelelni a felvételi eljárás során. „Egészségügyi, fizikai és pszichológiai szempontoknak is meg kell felelniük a jelentkezőknek” – húzta alá. Arról is beszélt, hogy a nyíltnapon különböző nyomozói feladatokkal ismerkedhettek meg a diákok.

A nyomozói szakma rendkívül kedvelt

– mondta a Boon.hu-nak.

Mindent kipróbálhattak

Látványos bemutatókkal is várták az érdeklődőket a Rendvédelmi Technikumban. Többek között: szituációs, csapatszolgálati szakkabinetek bemutatása, fegyverek és a rendőrszakmában használatos egyes eszközök bemutatása, lövészeti bemutató, a szituációs lőtér megtekintése, életmentő technikák bemutatása, a közlekedési szakterület bemutatkozása, a konditerem és tanulói szállás megtekintése, de a rendőri testnevelés, önvédelmi technikák, az önvédelmi képzés védőeszközeinek bemutatása, kipróbálása is terítéken volt. A látogatók betekintést nyerhettek mindenbe, ami a rendőri hivatással jár. Az eseményre főként az érettségi előtt álló végzősöket várták, de mindenki mást is, aki érdeklődik a technikusi szintű rendőrtiszthelyettes-szakma iránt. Különböző relikviákat ismerhettek meg a diákok a kiállított régi rendőrautókból.